Movieplayer.it - Glen Powell è perfetto per questo remake di Stephen King: "Ricorda Bruce Willis agli inizi"

Leggi su Movieplayer.it

Il regista ha spiegato il motivo per cui ha scelto propriocome protagonista del suo nuovo film, ilde L'implacabile Quest'anno arriverà nelle sale una nuova versione di The Running Man, il racconto digià adattato nel film L'implacabile del 1987. Questa versione avrà come protagonista, che erediterà il ruolo di Arnold Schwarzenegger. In una nuova intervista rilasciata a Empire, il regista Edgar Wright ha svelato altri dettdinuovo adattamento, spiegando come la premessa della storia lo abbia intrigato e come questa nuova versione sarà più vicina al materiale di partenza rispetto al film con Schwarzenegger. Il regista ha poi spiegato perché ha scelto propriocome protagonista della storia, paragonando la sua carriera .