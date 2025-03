Sport.periodicodaily.com - Glasgow Rangers-Fenerbache: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Con il 3-1 dell’andata gli scozzesi hanno pesantemente indirizzato la qualificazione a loro favore.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 21 presso l’Ibrox Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scozzesi sembrano avere la strada spianata verso la qualificazione ai quarti, ma restano da giocare ancora novanta minuti e i turchi non vanno sottovalutati. Tornare ai quarti di finale competizione continentale sarebbe una sorta di rinascita.I turchi si sono fatti sorprendere all’andata ma ancora nulla è perduto. Le qualità per ribaltare il risultato ci sono, ma servono almeno due gol per regalarsi i supplementari.LE(4-2-3-1): Butland, Tavernier, Propper, Nysiala, Jefte, Barron, Rusky, Cerny, Igamane, Bajrami, Dessers.