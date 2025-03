Glamour e mondanità al de Bonart di Napoli per il birthday party di Virginia Basile Bellucci Sessa

Leggi su Ildenaro.it

di Maridì VicedominiFisico atletico, sorriso accattivante, occhi lucenti come le stelle del cielo diè una donna fuori dal comune, coniugando in maniera inusuale un’immagine di grande fascino ed una profonda umanità e naturale inclinazione verso il culto della sua famiglia e della gente più bisognosa. Felicemente coniugata con l’ingegnere Roberto, consigliere di amministrazione della società “Palazzo Caracciolo”, titolare di strutture alberghiere di eccellenza come il deNaples, Curio Collection by Hilton, Palazzo Caracciolo ine gestore del Grand Hotel Telese nel beneventano, con il quale partecipa nel capitale della stessa Società, Madame, laureata a pieni voti in materie scientifiche, perpetuando la tradizione della sua nobile famiglia originaria, è costantemente impegnata nel sociale , occupandosi della Mensa del “Ristoro di Sant’Egidio” della chiesa di San Pasquale a, coordinata da Massimo Miccio pur non trascurando i suoi hobby personali quali la pratica dello yoga finalizzata al benessere del corpo e dello spirito e la danza moderna, e non ultimo, la cura degli animali in primis del suo amatissimo cagnolino Ulisse.