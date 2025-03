Internews24.com - Giudice sportivo, le decisioni dopo la 28^ giornata. Inter salva?

di Redazione, lela 28^: i dettagli sui giocatori fermati.dalle pene inflitte?È arrivato l’esito delledella 28^di Serie A. I calciatori fermati per un turno e che non potranno prendere parte alla 29esimadi campionato sono cinque: si tratta di Valentini (Hellas Verona), Kamara (Udinese), Sohm (Parma), Vogliacco (Parma) e Yeboah (Venezia).Tra i diffidati Suslov (Hellas Verona), Deiola (Cagliari), Payero (Udinese), Vecino (Lazio) e Lovric (Udinese). L’esce indenne dai provvedimenti così come l’Atalanta prossima avversaria dei nerazzurri.QUOTEFEYENOORD – L’di Simone Inzaghi si gioca la qualificazione ai quarti di Champions a San Siro contro il Feyenoord di Robin Van Persie già sconfitto in Olanda.