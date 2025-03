Ilrestodelcarlino.it - Giovani imbrattano fioriere in Bolognina, la denuncia: “Ripreso tutto”

Bologna, 11 marzo 2025 – Un gruppo diimbratta ledavanti all’Hotel Il Guercino in. Poi, qualche ora dopo, nella notte tra sabato e domenica, i ragazzi decidono di tornare sui propri passi e cancellano la scritta. Ma le telecamere riprendonoe ora il materiale video è al vaglio dei carabinieri. A raccontare il vandalismo compiuto “da 6-7 persone, tutte tra i 18 e i 22 anni” è Giancarlo Morisi, titolare dell’hotel in via Luigi Serra. “In particolare una ragazza, che si riconosce dalle telecamere, ha fatto la scritta sotto ad alberi e fiori”, prosegue Morisi. Poi, alle 4 di notte, il dietrofront dei: sempre con la bamboletta spray il gruppo ha cancellato la scritta che recitava “Qua si stuprano le persone”. Ma anche nelle vicinanze, sempre “in una fioriera nata da una mia iniziativa”, racconta Morisi, ecco un altro imbrattamento.