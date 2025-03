Ilgiorno.it - Giovane pestato a sangue da una ronda anti-Maranza a Milano: il video choc della giustizia fai-da-te

– “La difesaPatria è sacro dovere del cittadino”, recita la prima parte dell’articolo 52Costituzione. E proprio così, “Articolo 52”, è stata ribattezzata una pagina Instagram di recentissima creazione che evoca senza mezzi termini ronde efai-da-te per difendersi dalla criminalità di strada a. “Siamo stanchi di soprusi. Siamo stanchi che le nostre donne non possano camminare in strada tranquillamente. Siamo stanchi di bande armate che impunite regnano nel caos. La violenza si combatte con la violenza”, l’inquietante slogan di partenza. Domenica è comparso undal titolo “viene catturato”, che mostra un pestaggio violentissimo ai danni di unnordafricano: ci sono almeno due uomini (più uno che riprende con lo smartphone) vestiti di nero, coi cappucci delle felpe calati sulla testa, che accusano il ragazzo di aver strappato una collana.