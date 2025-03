Bergamonews.it - “Giorni muti notti bianche”, al Papa Giovanni teatro sul dramma del Covid

Bergamo. A cinque anni dall’emergenza-19, medici ed infermieri del Pronto soccorso della ASSTXXIII riportano in scena lo spettacolo dinato per ricordare ed elaborare i difficilidella prima ondata pandemica. L’appuntamento è per martedì 18 marzo alle 20.30 all’Auditorium Lucio Parenzan della ASSTXXIII. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi all’indirizzo: t.ly/r179o.Lo spettacolo consiste nella riproposizione in una nuova veste della pièce teatrale “”, scritta ed interpretata da medici ed infermieri del Pronto Soccorso della ASSTXXIII e portata in scena per la prima volta nel marzo 2023 alSociale di Bergamo, nella cornice istituzionale di Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura 2023.