Ilgiorno.it - Giornate FAI di Primavera: i tesori di Lombardia da non perdere

Milano, 11 marzo 2025 – Con laFAI di2025 torna il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese con l’apertura a contributo libero di 750 luoghi speciali in 400 città un’edizione speciale. Ecco tutti idiche si potranno visitare sabato 22 e domenica 23 marzo 2025. L’evento 50 anni I numeri L’edizione 2025 Le chicche lombarde L’evento Quella di quest’anno è la 33ª edizione delleFAI di, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS grazie all’impegno e all’entusiasmo di migliaia di volontari: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni.