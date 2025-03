Ilrestodelcarlino.it - Giornate Fai 2025 in Emilia Romagna: i tesori da scoprire in primavera

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La nostra guida per il weekend di sabato 22 e domenica 23 marzo: sarà possibile visitare tantissimi luoghi normalmente non accessibili al pubblico. L'elenco completo delle aperture provincia per provincia