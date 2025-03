Giornata nazionale del paesaggio, le iniziative in Campania nel weekend dal 14 al 16 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì14torna ladel, promossa dal Ministero della Cultura per diffondere la cultura dele sensibilizzare i cittadini sui temi della salvaguardia del territorio e della sostenibilità ambientale, attraverso attività dedicate al tema del.La Direzione regionale Musei nazionaliaderisce allapromuovendo attività enei musei della rete, realizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio, che intendono rafforzare ilquale valore identitario da trasmettere alle giovani generazioni per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.Ilstorico campano e lo sviluppo di stili di vita ecosostenibili saranno protagonisti dellein programma nei musei campani da venerdì 14 a domenica 16: visite guidate, percorsi tematici, laboratori creativi e incontri, saranno l’occasione per sensibilizzare e promuovere l’educazione e la conoscenza dele favorire un rapporto consapevole tra comunità e territorio.