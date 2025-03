Oasport.it - Giorgio Minisini si racconta: Emozioni, Ritiro e Nuove Sfide nel Nuoto Artistico

In questa intervista di Alice Liverani e Giandomenico Tiseo a, il simbolo dell’inclusione, innovazione e perseveranza nel. A sette mesi dal suo, ripercorriamo la sua straordinaria carriera, conclusa con la vittoria del campionato assoluto al Foro Italico sulle note di “My Way” .ciledi quel momento e le sue dichiarazioni sul futuro, incluso un possibile legame con l’Australia . Con un occhio al movimento in crescita delmaschile,parla anche di giovani talenti come Filippo Pelati. Inoltre, il campione si sofferma sulla sua nuova vita tra attività di volontariato e impegno per l’inclusione . Non perdere questo approfondimento con uno degli sportivi più innovativi e influenti degli ultimi anni!