2anews.it - GIORGIA raddoppia i concerti alla Reggia di Caserta

Leggi su 2anews.it

di: sold out la data del 16 settembre, nuovo appuntamento il 26 settembre. Biglietti in vendita dall’11 marzo. “LA CURA PER ME” diè DISCO D’ORO (certificazione FIMI/Gfk)! Il brano, tra i più amati dell’ultimo Festival di Sanremo, ha raggiunto i vertici di tutte le classifiche, per la seconda settimana consecutiva è al secondo .