Giorgia Meloni vuol cambiare nome al piano di riarmo Ue | Si chiami Defend Europe E sugli 800 miliardi virtuali Von der Leyen finisce sotto tiro

Leggi su Open.online

«Il concetto di difesa in Europa è un concetto un tantino più ampio della parola. Credo che la parolanon sia la parola adatta per parlare di quello che stiamo facendo».lo aveva detto ai colleghii, presente anche Ursula von der, già al Consiglioo di giovedì scorso chiamato a discutere a caldo ildella Commissione per rilanciare le capacità di difesa Ue. «Forse stiamo dando dei messaggi che per i cittadini non sono chiarissimi, bisogna insieme chiarire che cosa stiamo facendo», aveva fatto appello la premier, ricordando come la difesa «oggi è un concetto che riguarda moltissimi domini della vita quotidiana dei cittadini»: non solo questione di armi e munizioni, ma pure di materie prime, cybersicurezza, infrastrutture critiche, e così via.