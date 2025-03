Nonsolo.tv - Giorgia in tour, quali sono le date? Le date di Come saprei e Palasport Live 2025

Scopri tutte ledeldi, tra concerti esclusivi e tappe nei principaliitaliani.Dopo il sesto posto di Sanremo con tanto di lacrime (chissà se di gioia o di rabbia?),è pronta a incantare il suo affezionatissimo pubblico con unche attraverserà l’Italia, portando la sua voce in scenari suggestivi e nei più importanti palazzetti del Bel Paese.Ilsi suddivide in due parti:, che si svolgerà durante l’estate in location mozzafiato (e i biglietti in questo casogià quasi tutti sold out), e, che animerà l’inverno con spettacoli nei principali palazzetti italiani.Malecon precisione del doppiodi(che ha da poco festeggiato il disco d’oro ottenuto per La cura di me, al secondo posto della classifica FIMI per la seconda consecutiva e con un totale di oltre 40 milioni di streaming ad oggi)?, ledeloutdoor di11 giugno – Anfiteatro Giovanni Paolo II, Sordevolo (BI) (data zero)13 giugno – Terme di Caracalla, Roma (sold out)14 giugno – Terme di Caracalla, Roma (sold out)21 luglio – Villa Manin, Codroipo (UD)25 luglio – Teatro Greco, Siracusa (sold out)26 luglio – Teatro Greco, Siracusa (sold out)16 settembre – Piazza Carlo di Borbone, Caserta (sold out)26 settembre – Piazza Carlo di Borbone, Caserta (nuova data), ledelindoor di25 novembre – Palazzo del Turismo, Jesolo (VE) (data zero)6 dicembre – Unipol Arena, Bologna8 dicembre – Nelson Mandela Forum, Firenze10 dicembre – Inalpi Arena, Torino12 dicembre – Vitrifrigo Arena, Pesaro (nuova data)13 dicembre – Unipol Forum, Milano (sold out)16 dicembre – Kioene Arena, Padova19 dicembre – Palazzo dello Sport, Roma20 dicembre – PalaFlorio, BariL’entusiasmo per il ritorno della cantante capitolina dal vivo è altissimo,è possibile notare dal fatto che diversi concerti hanno già registrato il tutto esaurito.