Giorgetti all’Ecofin | proposta Italia su difesa ottimizza uso risorse

Roma, 11 mar. (askanews) – L’appoggia i pacchetti di semplificazioni normative denominati “Omnibus” della Commissione europea, ma nel suo intervento al consiglio Ecofin, il ministro dell’Economia Giancarloha chiesto interventi supplementari sul rinvio delle scadenze degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di due diligence ambientale per le imprese. Ha sottolineato la necessità sostenere le imprese europee sulle esportazioni e a rilanciato la, già presentata ieri in occasione dell’Eurogruppo, di creare un nuovo meccanismo europeo – battezzato European Security & Industrial Innovation Initiative” o “Eu-Sii” – per potenziare le capacità di intervento del già esistente meccanismo Invest EU sul settore della. “In estrema sintesi – ha detto– si tratta di un fondo di garanzia a varie tranche, chel’utilizzo dinazionali e europee con l’obiettivo di convogliare in modo più efficace i capitali privati.