Liberoquotidiano.it - "Giocatori strapagati, che fine devono fare": Juve, gli estremi rimedi di Briatore

Flavioperde le staffe. Accade dopo la sconfitta subita dallantus contro l'Atalanta. Una sonora disfatta, dato che i bianconeri hanno perso 0 a 4. Quanto basta a scatenare l'imprenditore: “Lami sembra che sia a un livello mai visto - ha tuonato su Instagram -. Avevamo una squadra con Allegri che era finita terza nel campionato e aveva vinto la Coppa Italia, però quando vinci secondo questa dirigenza mandi via la gente. Hanno mandato via Allegri, hanno mandato via i treinternazionali, c'era il portiere e invece adesso è nel Barcellona, noi invece adesso abbiamo Di Gregorio. Come fai a mandar via Szcz?sny e prendere Di Gregorio? Danilo lo abbiamo trattato male, per noi è stato una bandiera. Cuadrado è stato mandato via e i nostri tifosi lo hanno fischiato”. E ancora: "Lì è brutto, cari tifosi.