Iodonna.it - Giocare con il gatto senza graffi? L’invenzione geniale di un ingegnere

Leggi su Iodonna.it

con il propriorischiaree morsi? Andrew Bruce, undi San Francisco, ha trovato la soluzione perfetta. Per fronteggiare l’energia incontenibile della sua gatta Kleio, Bruce ha creato un burattino interattivo con un guanto protettivo, permettendo di divertirsi con il felino in totale sicurezza. L’idea è nata dalla vivacità della felina, che Bruce voleva assecondarefinire ogni volta con le braccia segnate.: i consigli dell’esperto guarda le foto Leggi anche › La conferma da uno studio scientifico: i gatti sono (fondamentalmente) liquidi › Qual è ilpiù vanitoso? E il più coccolone? Quale il più atletico? Tutte le risposte Kleio è una gatta selvatica, trovata dai genitori di Bruce durante una crociera in Grecia.