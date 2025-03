Donnapop.it - Gino Paoli e i due figli nati a tre mesi di distanza: Amanda Sandrelli piange il fratello morto a soli 60 anni

Leggi su Donnapop.it

suoGiovimprovvisamente a60. Entrambi sonodie la loro storia di vita è stata chiacchieratissima. Perché?La notizia della morte del primogenito diha sconvolto i fan del cantante e i colleghi del mondo dello spettacolo; Giovè stato colto da un infarto improvviso e per lui non c’è stato nulla da fare. Il primoo del noto artista è venuto a mancare lo scorso 7 marzo, ma la notizia è stata diffusa solamente ieri, 10 marzo 2025.ha quattroda tre donne diverse; il primo – come abbiamo detto – era Giovprematuramente e all’improvviso. Ancora, poi, c’è, nata dalla relazione con la celebre Stefania. Ancora, poi, ci sono Nicolò e Tommaso, venuti al mondo dalla relazione con l’attuale moglie del cantante.