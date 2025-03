Dayitalianews.com - Gigantesca rissa, almeno 30 i ragazzi coinvolti. Ad avere la peggio un 17enne ferito molto gravemente al volto ed all’addome. E’ successo ieri sera proprio davanti al Colosseo

Leggi su Dayitalianews.com

Indagini in corso per ricostruire la dinamica della violentaUna violentatra gruppi di giovani ha turbato la tranquillità dellata romana nei pressi del, lasciando uncon lesioni al. L’episodio si è verificato lunedì 10 marzo intorno alle 20, coinvolgendo un nutrito gruppo di.Caos nel centro di Roma: tensione tra due fazioniLe prime chiamate al numero di emergenza 112 hanno segnalato la presenza di una trentina di giovani intenti a fronteggiarsi in uno scontro violento. Secondo i primi accertamenti, laavrebbe visto protagonisti due gruppi didi origine tunisina ed egiziana, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire il motivo dell’aggressione.Quando gli agenti della polizia sono giunti sul posto, la situazione era già cambiata: la maggior parte dei partecipanti si era dileguata, lasciando solo un ragazzoa terra, in condizioni gravi.