Giappone, Ishiba a Fukushima per i 14 anni dalla tragedia

Il Primo Ministro del, Shigeru, ha partecipato martedì a una cerimonia commemorativa organizzataPrefettura diper ricordare i 14trascorsi dal devastante terremoto e dallo tsunami che colpirono il nord-est del Paese, causando una crisi nucleare presso la centrale diDaiichi. In tutto il, le persone hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime alle 14:46 ora locale (05:46 GMT), l’orario esatto in cui, l’11 marzo 2011, il sisma di magnitudo 9.0 colpì al largo della costa del Pacifico, provocando oltre 22.000 morti. “Il governo guiderà le operazioni di smantellamento della centrale nucleare diDaiichi affinché vengano svolte in modo sicuro e adeguato“, ha dichiaratodurante la cerimonia. Il governo e l’operatore della centrale diDaiichi, la Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), hanno fissato un obiettivo iniziale di completamento per il 2051, ma la rimozione delle masse di combustibile nucleare fuso è già in ritardo di tree restano ancora molte questioni irrisolte.