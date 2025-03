Metropolitanmagazine.it - Giancarlo Esposito parla di un suo possibile ritorno in Star Wars nei panni di Moff Gideon

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nonostantesia morto nella terza stagione di The Mandalorian,ha stuzzicato su un suoal franchise di. In un’intervista con Empire, l’attore ha riflettuto sul periodo in cui ha interpretato uno degli antagonisti più pericolosi della galassia lontana lontana e ha espresso il desiderio di riprendere il ruolo. Sebbene non possa dire con certezza quando esattamentepotrebbe tornare,ritiene che “ci sia strada” da esplorare con il personaggio in un futuro progetto di. “Sta per uscire un grande film incentrato su Mando e Grogu. Non posso dire che sarà quello“, ha detto, riferendosi al prossimo film del regista Jon Favreau The Mandalorian & Grogu. “Ma spero di potermi unire di nuovo a quel franchise, perché penso che ci sia strada per“.