Giacinto, portiere a 58 anni: "Una domenica incredibile"

oggi tocca a te giocare in porta, te la senti?". La telefonata è quella delle 9,30 di unache da ordinaria diventerà memorabile. Da un lato del filo Gabriele Tasselli, direttore sportivo della Novese capolista di Terza categoria girone ’B’, dall’altroRuggiero, 58enne preparatore dei portieri della formazione biancazzurra, impegnata nel pomeriggio contro il Baracca Beach per difendere la vetta (+8 sulla Virtus Possidiese) e l’imbattibilità stagionale (18 vittorie e 2 pari fino a lì). L’emergenza dei portieri della squadra del patron Federico Gialdi impone di correre ai ripari: il titolare Viperino è ko da qualche giorno per la febbre, che ha colpito allamattina anche il vice Alfieri. La garanzia si chiamaRuggiero, una vita fra i dilettanti, che si prepara all’ennesimo debutto: sarà un successo, con un paio di grandi interventi a blindare il clean sheet e un successo 1-0 che consolida il sogno della Novese di salire in Seconda categoria.