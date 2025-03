Lanazione.it - GF del Syrah, una crescita clamorosa al secondo anno

Arezzo, 11 marzo 2025 – GF del, unaalSono ben 4 i circuiti che hscelto la Granfondo delnel loro corso e questo, per una gara alla sua seconda edizione, è un risultato davvero importante, una dimostrazione di fiducia per gli organizzatori che hfortemente investito sull’evento. E’ importante soprattutto il fatto che, oltre all’Mtb Tour Toscana, la prova di Cortona del prossimo 6 aprile farà parte di 3 challenge di respiro nazionale come Appennino Superbike, Umbria Tuscany Mtb e Prestigio. Il che dovrebbe allargare ancor di più il parco dei partecipanti, sia quantitativo che per il valore dei partecipanti alla gara, vinta lo scorsoda Stefano Valdrighi e dalla lituana Greta Karasiovaite. La gara si articola su 41 km per un dislivello di 1.