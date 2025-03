Ilrestodelcarlino.it - Gettato a terra e rapinato per dieci euro, denunciati due baby bulli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 11 marzo 2025 – Lo avrebbero seguito, poi aggredito e buttato aper poi rapinarlo di. È successo a San Polo d’Enza dove due studenti di 16 anni sono statidai carabinieri alla procura del tribunale dei minori di Bologna con l’accusa di rapina in concorso nei confronti di un 17enne. La vittima stava camminando su un marciapiede in paese, quando è stato sorpreso alle spalle dai due ragazzini che lo hanno afferrato per il bavero della giacca, intimandogli di consegnare ciò che avesse in tasca. E mentre uno dei due lo teneva ferma, l’altro ha cominciato a frugargli nei pantaloni. Ma nello strattonarlo, il 17enne è caduto a. I due gli hanno rubato una banconota dae poi sono fuggiti. L’aggredito è corso a casa a raccontare tutto ai genitori, i quali hanno presentato denuncia in caserma.