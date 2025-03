Germania il Bsw di Sahra Wagenknecht chiede il riconteggio dei voti | al momento è fuori dal Bundestag per lo 003%

Ilfattoquotidiano.it - Germania, il Bsw di Sahra Wagenknecht chiede il riconteggio dei voti: al momento è fuori dal Bundestag per lo 0,03%

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per pochiha sfiorato la soglia di sbarramento alle elezioni del 23 febbraio per il, adesso il partito tedesco di sinistra Bündnis(Bsw) ha chiesto alla Corte costituzionale federale ildei. I risultati delle elezioni tedesche del 23 febbraio avevano rivelato che il Bsw ha raggiunto il 4,972% dei, appena al di sotto della soglia del 5% che i partiti devono superare per ottenere seggi nel, la camera bassa del parlamento tedesco.Esponenti del movimento hanno ripetutamente lamentato presunte irregolarità e accusato i media tedeschi di copertura squilibrata, nelle settimane successive al voto. La fondatrice del partitoha dichiarato al quotidiano Frankfurter Allgemeine martedì che “diverse migliaia didel Bsw” sono stati apparentemente assegnati in modo errato ad altri partiti o valutati come non validi.