Georgescu | quando la politica si gioca sulla costruzione di narrazioni

Roma, 11 mar – L’esclusione dalle elezioni di C?linin Romania ha scatenato un’ondata di polemiche che si estendono ben oltre i confini nazionali. La sua estromissione è diventata il nuovo cavallo di battaglia per le forze populiste e filo-russe in Europa, che ne hanno fatto l’ennesima dimostrazione del “dispotismo” di Bruxelles. Ma cosa c’è di vero dietro questa vicenda? E, soprattutto, qual è il danno politico che ne deriva per l’Unione Europea?: un assist ai nemici dell’EuropaC?line i suoi cento giorni di passione: dopo aver assaporato la vittoria alle elezioni presidenziali in Romania lo scorso 24 novembre, il candidato ultra-nazionalista e filorusso si è visto prima contestare il risultato delle urne, annullato dalla Corte costituzionale a causa di “interferenze di Mosca nel processo elettorale”, ed ora è stato estromesso dalle nuove elezioni previste il prossimo 4 maggio.