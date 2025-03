Ilfattoquotidiano.it - Georgescu escluso dalle elezioni in Romania: decisione definitiva della Corte costituzionale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Calinnon sarà candidato allepresidenziali in, che verranno ripetute a maggio dopo l’annullamento del primo turno che lo aveva visto imporsi a sorpresa a novembre. Il candidato nazionalista – che piace a Mosca ed è osteggiato dall’Unione Europea – è statomentedalla competizione elettorale. Lo ha stabilito laall’unanimità respingendo il suo ricorso contro il bando deciso dall’Ufficio elettorale centrale la scorsa domenica.Controè stata aperta lo scorso febbraio una inchiesta penale per false comunicazioni sulle fonti del finanziamentosua campagna elettorale. L’esponente dell’estrema destra George Simion, a capo del partito da cuisi era sfilato, cioè l’Alleanza per l’unione dei romeni (Aur), ha denunciato “un attacco contro la democrazia e le libertà” in atto nel Paese.