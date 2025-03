Lapresse.it - George Clooney cambia look, abbandona il brizzolato per il castano

Per la prima volta in quasi tre decenni,. Mentre star come Christian Bale, Tom Hanks e Colin Farrell hanno subito trasformazioni fisiche anche drammatiche per i loro film,, 63 anni, ha sfoggiato la sua caratteristica acconciatura sale e pepe per la maggior parte dei 20 anni di carriera, si legge sul Daily Mail che pubblica le foto dell’attore a pranzo con la moglie, l’avvocato Amal Alamuddin, a New York City domenica 9 marzo.Il cambioper il film “Good Night and Good Luck”Un sorprendente nuovo, capelli castani tinti quasi dello stesso colore delle lunghe chiome di Amal, mentre usciva dal ristorante francese Raoul’s, dove la coppia ha incontrato il loro amico avvocato Kevin Johnson. I capelli più scuri disono probabilmente per il suo prossimo debutto a Broadway in ‘Good Night, And Good Luck‘, che lo vedrà affrontare il ruolo del leggendario corrispondente di guerra americano Edward R Murrow.