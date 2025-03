Corrieretoscano.it - Generazione Vespucci: giovanissimi velisti a bordo della più bella del mondo

LIVORNO –piùdeldurante le tappe del tour Mediterraneo.A Livorno la tappa da Civitavecchia 3-4 giugno 2025, ultima tappa del tour.La Federazione italiana vela Fiv, in collaborazione con Difesa Servizi Spa e Marina Militare Italiana, annuncia l’apertura delle candidature per ‘’, progetto per giovani tesserati Fiv “di vivere la straordinaria esperienzanavigazione anave scuolaMarina, Amerigo”.Il progetto prevede tappe lungo il tour MediterraneoNave, durante le quali ragazzi tra i 14 e i 17 anni di età potranno imbarcarsi e prendere parte alla vita di.Le tappe a cui ipossono partecipare sono: Venezia-Ancona 31 marzo – 1 aprile; Ancona-Ortona 3-4 aprile; Reggio Calabria-Palermo 6-7 maggio; Palermo Napoli 11-13 maggio; Napoli-Cagliari 17-19 maggio Cagliari-Gaeta 24-26 maggio; Gaeta-Civitavecchia 29-30 maggio; Civitavecchia-Livorno 3-4 giugno.