Gene Hackman ha raccontato quanto sia complesso il vivere e il lottare per la vita

E’ una storia la cui drammaticità è impari a qualsiasi altra io conosca. La storia di uno dei più grandi attori del cinema moderno, l’americano, la cui moglie di 67 anni cade per terra morta in casa con le pillole di cui si curava disseminate per terra, e lui novantacinquenne – da tempo gravemente malato di Alzheimer – che apare per tutta una settimana continua a vagare per casa apparentemente inconsapevole della morte della moglie, e finché un infarto non lo abbatte a sua volta e mentre rinchiuso in una gabbia sta morendo di stenti il loro cane, cui più nessuno della famiglia dava di che mangiare e. La vecchiaia, e meglio ancora la malattia accoppiata alla vecchiaia, è la maggiore e più oscena offesa che tocchi a un essere vivente e contro la quale non c’è difesa possibile.