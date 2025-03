Abruzzo24ore.tv - Gelosia causa rissa violenta in stazione a Giulianova: tre denunciati

Teramo - Una discussione sentimentale sfocia in violenza alladi, coinvolgendo tre cittadini extracomunitari endo disagi a passanti e viaggiatori. La sera del 26 febbraio, laferroviaria diè stata teatro di unaoriginata da questioni di. Coinvolti tre cittadini extracomunitari—due tunisini e un egiziano—l'episodio ha suscitato preoccupazione tra i presenti. Secondo le indagini della Polizia Ferroviaria, la lite è iniziata quando uno dei tunisini ha accusato l'egiziano di intrattenere una relazione con la sua cognata minorenne. La discussione è rapidamente degenerata, con i coinvolti che hanno utilizzato sedie di un bar vicino come armi improvvisate. Inoltre, è stato spruzzato uno spray urticante,ndo irritazione agli occhi e alle vie respiratorie non solo dei diretti interessati ma anche di passanti e viaggiatori presenti.