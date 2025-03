GeddaZelensky | ora Usa convincano Mosca

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.10 Gli Usa devono "convincere" la Russia ad accettare il cessate il fuoco. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo i colloqui in Arabia Saudita, aggiungendo che Washington ora "capisce le nostre argomentazioni". "La parte americana ora comprende le nostre tesi e ha accettato le nostre proposte", ha spiegato Zelensky. Proposte che consistono in tre punti: "silenzio nel cielo", silenzio nel mare e "misure concrete per stabilire la fiducia", come la consegna di prigionieri.