Lanazione.it - Gasperini: "C’è chi va in giro a creare solo allarmismo"

PONSACCONon si ferma la pioggia di frecce scagliate dall’arco dell’ex alleato di maggioranza. A Ponsacco è ancora botta e risposta tra Samuele Ferretti, ex assessore, e il sindaco Gabriele. "C’è chi gira, in lungo e in largo, la provincia in cerca di visibilità. C’è chi gira la provincia con slogan tipo “bomba sociale“, creando inutilein tutte le comunità. Siamo al limite del procurato allarme". Comincia così la risposta di. "Prima è stata la volta di Pontedera – continua – adesso è toccato a Montecatini Val di Cecina. Non abbiamo intenzione dighetti in nessun luogo, non vogliamo che quello che è accaduto a Ponsacco abbia a verificarsi altrove. Stiamo semplicemente lavorando per ricollocare singole famiglie tra il provinciale e il regionale. Ovviamente una singola famiglia per singolo paese non è un ghetto, ma un tentativo serio di integrazione".