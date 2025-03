Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, dal delitto nel 2007 alle ultime sentenze: il caso di Chiara Poggi uccisa a 26 anni

Non è ancora una svolta, ma sicuramente apre uno scenario non inedito ma che era stato accantonato e archiviato. Adessotappe delgiudiziario deldi(Pavia) se ne aggiunge un’altra. Quella di una nuova indagine su Andrea Sempio, amico del fratello di, che mercoledì sarà sottoposto coattivamente al test del Dna in quanto indagato per l’omicidio di. Morte per cui l’allora fidanzato Alberto Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16.Il– La 26enne, impiegata laureata in Economia, vienecon un corpo contundente il 13 agostonella villa di(Pavia) in cui abitava con i genitori, in quei giorni in vacanza. A dare l’allarme il fidanzato Alberto Stasi, all’epoca studente della Bocconi. Telefona al 118 dicendo: “Un’ambulanza in via GiovPascoli a”, “credo abbiano ucciso una persona.