Liberoquotidiano.it - Garlasco, clamoroso 18 anni dopo: riaperto il caso, chi è indagato per omicidio (e cosa sarà costretto a fare)

Nuovoper l'di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva con la famiglia a, in provincia di Pavia. Si tratterebbe di Andrea Sempio, 37, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Lo rivela, in un'esclusiva, il Tg1. Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19, già tra il 2016 e il 2017 era stato al centro di ulteriori indagini sollecitate dai legali di Stasi sul dna ritrovato sotto le unghie della Poggi. Accuse poi archiviate dalla Procura di Pavia. In quell'occasione si era parlato di un “maldestro tentativo di trovare un colpevole alternativo a Stasi”. Oggi, grazie a una nuova indagine sul dna sviluppata grazie a metodi e tecniche di ultima generazione, si sarebbe arrivati a una nuova svolta. Di qui l'avviso di garanzia notificato dai carabinieri a Sempio.