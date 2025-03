Anteprima24.it - Galleria ‘Passo del Lupo’: lavori notturni e apertura diurna

Tempo di lettura: 2 minutiANAS Puglia scioglie la riserva in merito aidi manutenzione programmata sulla“Passo del Lupo”.Lo affermano in una nota congiunta il Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli e i Consiglieri Regionali della Puglia Antonio Tutolo, Rosa Barone e Joseph Splendido.In linea con le esigenze espresse dal territorio, gli interventi di completamento per la riqualificazione dellaPasso del Lupo troveranno esecuzione in regime di lavoro notturno con ridella.È quanto garantito dall’Ing. Marzi, Capo Compartimento ANAS Puglia, nell’ultima interlocuzione avuta.In linea generale – riferiscono il Sindaco Agostinelli e i Consiglieri Tutolo, Barone e Splendido – sarà prevista la chiusura dellanella fascia oraria 18:00-6:00 di mattina, mantenendo laaperta e transitabile durante il giorno.