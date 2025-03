Ilgiorno.it - Gallarate, distrutte le arnie al Monte Diviso. Gli apicoltori: “Uno scempio, era un progetto amato dai bambini”

(Varese) – È stato un colpo al cuore per gliche le curavano, insostituibili collaboratori della scuola primaria Battisti e delle materne Ronchi e Ponti diper ildedicato alle api avviato tre anni fa. Davanti ai loro occhi lodelle. È trascorso un giorno prima di informare la dirigente della scuola, Germana Pisacane, erano talmente amareggiati che non sapevano come comunicare quanto accaduto alle api di cui non c’era più traccia. Poi la comunicazione è arrivata alla dirigente: «Siamo amareggiati e addolorati - ha detto la preside – era un bellissimoavviato grazie alla collaborazione dei genitori, che avevano acquistato alcune famiglie di api, dell’amministrazione comunale, del Parco del Ticino e di cittadini che avevano apprezzato la nostra iniziativa che coinvolgeva tutte le classi.