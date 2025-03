Ilfattoquotidiano.it - “Gabry Ponte ha vinto senza essere un cantante. Arrivare ultima un gran risultato? Mi dicono tutti di Tananai, ma non esageriamo”: lo sfogo di Luisa Corna

Il tormentone fuori gara di “Sanremo 2025” sbarcherà all’Eurovison Song Contest.canterà “Tutta l’Italia” dopo averil “San Marino Song Contest” aggiudicandosi la possibilità di esibirsi il prossimo maggio a Basilea, dove per l’Italia arriverà Lucio Corsi. Se il produttore e dj ha conquistato il primo posto in classifica, l’ultimo posto del concorso è andato a.La showgirl con il brano “Il giorno giusto”, che ha firmato anche come autrice con Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini (Il Cile), non ha conla giuria. E non ha nascosto la sua delusione a “Citofonare Rai2“, il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura: “Il fatto che negli ultimi anni a San Marino non hannole donne? Bisogna fare qualcosa, facciamo una protesta. Ma poi hauno che non è un, quindi facciamo un’altra protesta”, ha dettolanciando una frecciatina a