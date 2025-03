Anteprima24.it - Furto in un ristorante: tutto il raid ripreso dalle telecamere

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ecco come i ladri si prendono gioco del nostro impegno quotidiano”: Luciano, il titolare di Tenuta Apicella mostra le immagini dell’ennesimonotturno all’interno del suosituato a Paradiso di Pastena, a Salerno. Una nuova attività nella quale ogni giorno, passo dopo passo sta cercando di farsi strada nel mondo della ristorazione. Ma su quel percorso incontra continui incursioni come quella immortalatadi sorveglianza del suo locale. Sono da poche trascorse le 4 quando un uomo, giovane, con la testa incappucciata in una felpa scavalca facilmente il cancello d’ingresso e incurante dell’allarme che nel frattempo scatta, si introduce nel locale. Va diritto alla cassa prende gli spiccioli presenti, fruga negli altri cassetti e si allontana senza che il sistema di allert riesca a fermarlo.