Triesteprima.it - Furto in negozio nella notte: 33enne ruba soldi e alcol, denunciato

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Si introducein un esercizio commerciale in via del Toro,contanti ema viene rintracciato edai carabinieri. È successo qualchefa: i carabinieri di via Hermet hannoa piede libero unitaliano, rintracciato grazie ai filmati.