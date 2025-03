Ilgiorno.it - Furti e truffe in aumento. Nelle città arriva l’Esercito

Leggi su Ilgiorno.it

I dati dei reati, le azioni di contrasto già messe in campo e nuove misure per ridurre numeri che sono insul territorio. La riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta all’Università dell’Insubria ha visto le istituzioni unite, dalla Prefettura alle forze dell’ordine fino ai Comuni. Obiettivo pianificare una risposta di rete a fronte dell’dei reati denunciati nel 2024, che sono stati 32.898 (+0,5% rispetto ai 32.774 del 2023). Un incremento lieve, anche se alcune situazioni specifiche registrano aumenti più consistenti e minano la percezione generale di sicurezza. È il caso ad esempio dei, 13.784, ovvero il 13% in più del 2023. E sono in particolare iin abitazione a crescere, con un +24%. Cala il numero complessivo delle, che sono state 3735 nel 2024 (-13%).