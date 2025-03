FUNNY little FEARS” è il primo album solista di Damiano David

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 11 mar. (askanews) – “” è il titolo dell’attesodi, in uscita il 16 maggio. L’, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in fisico e digitale nella doppia versione CD e vinile, è disponibile da ora in pre-order qui:.lnk.to/Sono 14 i brani che compongono questo nuovo progetto discografico iniziato con la teatralità di “Silverlines” (prodotta da Labrinth), proseguito con l’energia di “Born With a Broken Heart” e con l’intensità dell’ultimo singolo “Next Summer” (il video del brano è disponibile qui): tre brani molto diversi tra loro che hanno evidenziato la versatilità dell’artista e hanno dato al pubblico un assaggio di questo. Questa la tracklist di: Voices Next summer Zombie ladie The bruise Sick of myself Angel Tango Born with a broken heart Tangerine Mars The first time Perfect life Silverlines Solitude (No One Understands Me) Cresce intanto l’attesa per il World Tour 2025 che vedrà l’artista impegnato in oltre 30 date tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.