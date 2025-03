Lanazione.it - Full Feeling Dancing 2, danza e salute: successo dell'evento sulla corretta alimentazione

Pistoia, 11 marzo 2025 – Quando lo sport non è soltanto allenamento, prestazione e risultato, ma guarda allae al benessere, psico-fisico, degli atleti e dei loro familiari. Si interessa degli sportivi nella loro interezza, a tutti i livelli. Ha riscosso notevolel’iniziativa dei conosciuti e apprezzati Sary Rosa (preparatore atletico) e Francesco Tuci (nutrizionista) accolta con piacere da2, una frequentatissima associazione sportiva pistoiese die ballo per tutte le età, sia a livello agonistico che sociale, che in collaborazione con G-Style School, che si occupa di hip hop, ha organizzato una conferenza gratuita e aperta ai propri tesserati e alle loro famiglie su uno dei più grandi valorio sport, la, nella propria sede di via Lando Landucci, nella zona di Sant’Agostino a Pistoia.