Frosinone manca l’acqua Chiuse alcune scuole

Il Sindaco di, Riccardo Mastrangeli, ha firmato l’ordinanza di sospensione delle attività educative e didattiche per martedì 11 marzo, dalle ore 9 alle ore 17 dei seguenti Istituti di Istruzione Superiore e Universitari, oltre agli Istituti Scolastici Paritari ed i Nidi d’Infanzia, a eccezione delle strutture dotate di adeguati e autonomi sistemi di approvvigionamento idrico, e in particolare: Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Sede distaccata di; Accademia di Belle Arti di; I.S.S. Norberto Turriziani – Sedi di: Via Acciaccarelli, Via Maccari e Piazza VI Dicembre; Scuola Infanzia Paritaria S.Agostino; Scuola Infanzia Paritaria, Micronido e Sezione Primavera Teresa Spinelli; I.C. 3 – Plessi di: Via Fosse Ardeatine – Loc. Colle Cannuccio – Fedele Calvosa.