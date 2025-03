Freestyle Coppa del Mondo | Horishima e Kauf vincono il Moguls di Livigno

Leggi su Sportface.it

La tappa conclusiva della stagione dideldisi apre con le vittorie nelle finali didel giapponese Ikumae della statunitense Jaelin. Una chiusura in bellezza nella località che tra meno di un anno ospiterà i Giochi Olimpici. La statunitense, che si è già assicurata i primi titoli della sua carriera vincendo la Duale la OverallCup, si è presentata a questo appuntamento in testa alla classifica di specialitàcon sei punti di vantaggio sulla francese Perrine Laffont, tornata nel circuito delladelin questa stagione dopo un anno di assenza e costretta a saltare la tappa di Almaty, dove ha ceduto il primo posto alla collega americana.Anon ci sono altri ribaltoni:conquista la sfera di cristallo e lo fa grazie ad altri 100 punti messi in cassaforte.