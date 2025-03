Inter-news.it - Frattesi, ora o mai più: la sfortuna di Zielinski lo rilancia – TS

Leggi su Inter-news.it

Ora o mai più per Davide, che in questi mesi dovrà convincere l’Inter a continuare a puntare ancora su di lui anche nella prossima stagione. L’infortunio dilocome primo ricambio per Inzaghi.RILANCIO – Nelladi, c’è un giocatore che puòrsi: ossia. Il centrocampista della Nazionale, già stasera, partirà titolare in Champions League per far tirare il fiato a Nicolò Barella. Ma nelle prossime settimane sarà maggiormente coinvolto nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Infatti, l’infortunio dell’ex Napoli (clicca qui per sapere i tempi di recupero), obbliga il tecnico interista ad avere meno rotazioni in mezzo al campo. Ergo,è chiamato ad essere il primo e unico ricambio per quanto riguarda la posizione da mezzala. In primis di destra e all’occorrenza anche di sinistra.