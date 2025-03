Inter-news.it - Frattesi, ora l’occasione giusta per rilanciarsi! Fase cruciale per l’Inter

Leggi su Inter-news.it

Davidepuò entrare in una nuovadel suo rapporto con. Dopo mesi difficili, da ultima scelta, ora hadie mostrare il suo potenziale in campo.OCCASIONE IN CAMPO – A volte basta poco per cambiare una situazione diventata scomoda. Una definizione che ben si adatta agli ultimi mesi dial. Il centrocampista infatti ha fatto parlare di sé più per il mercato che per il rendimento in campo. Evidentemente distratto dalle voci e dal lavoro del suo agente, ha perso posizioni nelle gerarchie di Inzaghi. Giocando poco e incidendo ancora meno, con la sola eccezione di Lecce-Inter. Adesso però c’è un’occasione da cogliere. Perché le circostanze lo rilanciano.TRE PER DUE POSTI – Come dicevamo a volte basta poco. Questo poco è l’infortunio di Zielinski.