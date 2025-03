Internews24.com - Frattesi Inter, lo stop di Zielinski gli riapre le porte della titolarità: per l’estate il club ha preso una decisione?

di Redazione, lodiglile: perilhauna? Gli scenariParlandoprobabile formazione alla quale starebbe pensando di affidarsi Simone Inzaghi per la gara di oggi in Champions League contro il Feyenoord, il Corriere dello Sport si è soffermato sulla presenza di Davideal posto di Nicolò Barella: per l’ex Sassuolo ci sarà certamente più spazio in questo periodostagione dopo il lungodi Piotr, ma la situazione per il calciomercatonon dovrebbe essere mutata. In estate sarà addio?– «Uno dei titolarissimi a rimanere a riposo sarà Barella, che ultimamente rispetto a Calhanoglu e Mkhitaryan non si è mai fermato. Al posto del sardo stasera ci sarà, pronto a essere maggiormente coinvolto nelle rotazioni dopo l’infortunio disenza però intravedere un cambio di prospettiva a livello personale, visto il suo addio previsto a fine stagione».