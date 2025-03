Inter-news.it - Frattesi esce per un fastidio fisico in Inter-Feyenoord: la scelta

Davide Frattesi è uscito dal campo, negli ultimi dieci minuti di Inter-Feyenoord, a causa di un problema. Il centrocampista italiano è stato sostituito da Cocchi. IL PUNTO – Davide Frattesi ha avvertito una fastidio 10 minuti dal termine di Inter-Feyenoord, costringendo il tecnico Simone Inzaghi a sostituirlo con Thomas Berenbruch. L'auspicio dello staff tecnico e dei tifosi del club nerazzurro è che non si tratti di nulla di serio, considerando l'infortunio già occorso a Piotr Zielinski nell'ultima sfida con il Monza. Con il polacco out almeno 1 mese e mezzo, l'importanza di Frattesi è ancora più rilevante nello scacchiere di Simone Inzaghi.