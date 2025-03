Lopinionista.it - Fratoianni: “Il piano di riarmo Ue è demenziale e pericoloso, siamo con Schlein”

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – “Ile’ un suicidio un. Servono investimenti di carattere sociali, su istruzione, lavoro, sanita’, ricerca, pensioni e sovranita’ digitale. Serve tutto il contrario di quello che ha proposto Ursula von der Leyen. Occorre muoversi in un esercito comune, l’Europa e’ aggredita da un punto di vista politico e commerciale da Usa e Russia che sostengono le destre.ha detto una cosa giusta, quello che penanche noi, un conto e’ la difesa europea, altro ilnazionale. Non mi convince starlink, non affido la sicurezza nazionale del paese a una persona che decide senza alcun vincolo democratico se scattare o no la rete e’ un errore. Trump pensa di essere al supermercato a comprare cio’ che vuole, occorre fargli capire che il mondo non funziona così”.